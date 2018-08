Confrontos entre adeptos do PAOK e do AEK antes da final da Taça

12 Maio 2018 às 12:00 Facebook

A capital grega converteu-se num campo de batalha entre adeptos do AEK Atenas, do PAOK Salónica e as forças de segurança, este sábado, horas antes de as duas equipas se defrontarem na final da Taça da Grécia em futebol.

Os incidentes iniciaram-se durante esta madrugada nos arredores das instalações de um clube de fãs do PAOK e causaram a interrupção da circulação rodoviária em várias ruas do centro de Atenas.

Segundo alguns órgãos de comunicação locais, os confrontos com a polícia começaram quando esta evitou uma confrontação entre adeptos do PAOK, AEK e alguns do Olympiacos, que lançaram pedras, 'cocktails' Molotov e tochas contra a polícia, que respondeu com granadas atordoantes e gás lacrimogéneo.

Ainda segundo alguma imprensa local, dois polícias ficaram ligeiramente feridos nos confrontos.

A polícia preparou um dispositivo de segurança especial para esta final com cerca de dois mil agentes, tendo como objetivo principal evitar confrontos entre adeptos dos dois clubes e manter a segurança na cidade.

As duas equipas voltam a defrontar-se depois do polémico encontro em que o presidente do PAOK, Ivan Savvidis, invadiu o terreno de jogo armado com uma pistola, enquanto protestava pela anulação a um golo da sua equipa no último minuto do jogo.

Este incidente provocou a suspensão da liga grega durante três semanas, tendo as sanções aplicadas à equipa de Salónica permitido ao AEK sagrar-se campeão da liga.