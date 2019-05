Ontem às 23:22 Facebook

Tensão no exterior do Estadio da Luz. Adeptos do Benfica lançaram petardos e outros objetos contra agentes da PSP, que acabaram por intervir.

Perto da zona de saída dos jogadores do Estádio da Luz, uma adepta do Benfica ficou ferida e inanimada no chão. Duas viaturas do INEM foram chamadas ao local.

Vários adeptos encarnados foram detidos pelas autoridades.

Corpo de intervenção da PSP no local.