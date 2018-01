DELFIM MACHADO Ontem às 22:45 Facebook

O jogo Académico-Associação Assomada (25-23), em andebol feminino, realizado sábado à noite e a contar para a 1.ª Divisão, acabou num clima tenso com as atletas e os adeptos a envolverem-se em escaramuças. Os visitantes tiveram de chamar a PSP para sair do recinto.

Os ânimos exaltaram-se no pavilhão do Académico, no Porto, já no fim do jogo, na bancada, e com versões diferentes dos intervenientes. Segundo o Assomada, duas das suas adeptas festejavam a vitória, algo que os simpatizantes da casa não gostaram, iniciando-se os insultos e os apertões, mas o Académico nega esta versão e aponta o dedo ao adversário.

Os confrontos estenderam-se até à entrada dos balneários. No vídeo a que o JN teve acesso exclusivo, é possível ver vários intervenientes na confusão, com adeptos a tentarem agredir os adversários e outros a pedir calma e a separar os mais nervosos. No meio, estão as jogadoras e os responsáveis dos clubes.

João Florêncio, treinador do Assomada, revela que os adeptos da casa terão insultado duas simpatizantes visitantes de forma "ostensiva e racista", sendo que "uma senhora resolveu apertar o pescoço" à adepta do Assomada que festejava a vitória.

André Monteiro, treinador do Académica, nega esta versão e qualquer tipo de racismo: "Três adeptos do Assomada agrediram uma senhora idosa nossa apoiante e partiram-lhe os óculos. Foi isso que gerou o problema", garantiu.

Jorge Lopes, dirigente do Académico, confirma que a confusão "começou na bancada" e que "as jogadoras não agrediram, só tentaram separar". À saída, a comitiva do Assomada saiu do pavilhão com ajuda da PSP. A Polícia confirma a ocorrência e a escolta até ao autocarro.