Congresso do Sporting vai realizar-se em Beja em novembro

Teixeira Correia Hoje às 11:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O X Congresso Leonino vai realizar-se em Beja, revelou Paulo Arsénio, presidente da câmara de cidade e adepto dos leões.

Paulo Arsénio revelou na sua página de Facebook que "a cidade de Beja recebe entre 15 e 17 de novembro, o X Congresso Leonino", que se realiza pela primeira vez no sul do país e que juntará todo o Universo Sporting Clube de Portugal em Beja, com uma estimativa de cerca de 400 participantes.

O Congresso Leonino é um evento agregador da família Sportinguista na qual os sócios e adeptos do Sporting se podem pronunciar abertamente sobre os assuntos relativos ao clube. A periodicidade prevista para a realização do Congresso Leonino é de 4 em 4 anos, em território nacional ou internacional, e a sua organização e promoção é responsabilidade do Conselho Diretivo.

A equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal, vai aterrar na próxima sexta-feira, 20 de setembro, pelas 12,00 horas, no Terminal Civil Aeroportuário de Beja (TCBeja), no regresso da Holanda, onde no dia anterior defronta em Eindhoven, o PSV, em jogo do Grupo D da Liga Europa.

Segundo apurou o Jornal de Notícias, a equipa leonina viaja amanhã para a Holanda a partir do Aeroporto de Lisboa em voo charter e as limitações que a infraestrutura aeroportuária da capital tem, voltam a fazer com que o voo de regresso seja "desviado" para Beja.

Lista de Congressos Leoninos efetuados até à data:

I Congresso Leonino - 24 a 26 de Maio de 1940, Lisboa,

II Congresso Leonino - 16 a 22 de Outubro de 1966, Lisboa (integrado nas Comemorações do 60º aniversário do Sporting; a sessão de encerramento acabou por ocorrer a 23 de Outubro e não a 22 devido ao falecimento do sócio n.º 1 da altura, Augusto de Freitas),

III Congresso Leonino - 19 a 21 de Junho de 1981, Lisboa,

IV Congresso Leonino - 31 de Julho a 2 de Agosto de 1982, Rio de Janeiro, Brasil,

V Congresso Leonino - 27 de Julho a 12 de Agosto de 1983,Toronto, Canadá (inicialmente previsto para Newark em New Jersey, EUA),

VI Congresso Leonino - 29 de Março a 7 de Abril de 1985, Funchal, Madeira (abertura) e Açores (encerramento),

VII Congresso Leonino - 28 a 30 de Junho de 1996, Lisboa,

VIII Congresso Leonino - 27 a 29 de Março de 2009, Santarém e

IX Congresso Leonino - 7 e 8 de Junho de 2014, Estádio José Alvalade (inicialmente previsto para Alcochete).