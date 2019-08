Conheça as ruas que vão estar fechadas domingo em Gaia e no Porto

Hoje às 20:20 Facebook

A décima e última etapa da 81.ª da Volta a Portugal, um contrarrelógio que liga as cidades de Vila Nova de Gaia e Porto, ao longo de 19,5 quilómetros, vai causar vários constrangimentos ao trânsito e estacionamento em algumas ruas das duas cidade. O JN dá a conhecer as artérias afetadas.

Em Vila Nova de Gaia os constrangimentos decorrem entre as 13 e as 17 horas de domingo nas seguintes artérias: Rua da Praia, Marina da Afurada, Santa Marinha/Candal, Rotunda Eng.º Edgar Cardoso (Coimbrões), Via Rosa Mota, Avenida da República (sentido ascendente entre a Rua Camões e a rotunda de Santo Ovídio), Rotunda de Santo Ovídio, Avenida D. João II (sentido Gaia-Porto) e Ponte do Infante.

Do lado da cidade Invicta, a Avenida dos Aliados será o palco da meta, pelo que os cortes ao trânsito e estacionamento começam na noite de sábado, pelos 22 horas, e terminam à mesma hora de domingo. Os condicionamentos serão nas seguintes vias: Rua das Fontainhas, Largo Soares dos Reis, Rua do Freixo, Avenida Paiva Couceiro, Avenida Gustavo Eiffel, Túnel da Ribeira, Rua Mouzinho da Silveira, Estação de São Bento, Torre dos Clérigos e Avenida dos Aliados.