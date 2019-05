Conheça o onze do Benfica para o jogo com o Rio Ave

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:51, atualizado às 18:52 Facebook

O Benfica defronta este domingo, em Vila do Conde, o Rio Ave em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga. Rúben Dias está de regresso ao onze das águias.

Para este encontro, Bruno Lage não pode contar com os lesionados Ebuehi, Conti, Corchia e Gabriel, Do lado da equipa da casa, são três as baixas, todas por lesão: Diego Lopes, Leandrinho e Néslon Monte.

Onze do Rio Ave: ​​​​​​​Ainda não divulgado.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Florentino, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas. A arbitragem estará a cargo de Hugo Miguel (Lisboa) e o VAR será Luís Godinho (Évora).