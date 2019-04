Conheça o onze do F. C. Porto para o jogo com o Liverpool

JN Hoje às 18:53, atualizado às 19:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto procura garantir um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões. Os azuis e brancos estão com uma desvantagem de dois golos, após a derrota por 2-0 em Anfield, na primeira mão.

Para o duelo no Dragão, Sérgio Conceição não pode contar com Manafá, que foi titular no último jogo com o Portimonense para o campeonato, Mbemba, Loum e Aboubakar. O quarteto não está inscrito nas competições europeias.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Corona, Danilo, Herrera, Brahimi, Otávio e Marega

Onze do Liverpool: Alisson; Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum, Mané, Salah, Origi

Em comparação com o jogo em Inglaterra, o treinador do F. C. Porto já pode contar com Pepe e Herrera. O defesa-central e o médio não atuaram no reduto do Liverpool por terem que cumprir um jogo de suspensão, regressando agora para a segunda mão.

Do lado do Liverpool, Jurgen Klopp surpreendeu ao deixar Roberto Firmino fora da equipa inicial. Tudo indica que o internacional brasileiro começa no banco por opção técnica.

O jogo começa às 20 horas e a arbitragem está a cargo do holandês Danny Makkelle.