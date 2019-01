Conheça os novos comentadores do programa "O Dia Seguinte"

Luís Mota Ontem às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O programa semanal "O Dia Seguinte", da SIC Notícias, já tem o novo painel de comentadores: Pedro Marques Lopes, Vasco Mendonça e Rodrigo Roquette.

Rui Gomes da Silva (Benfica), José Guilherme Aguiar (F. C. Porto) e Paulo Andrade (Sporting), despedem-se esta segunda-feira do programa "Dia Seguinte" mas o novo painel de comentadores já está definido.

Segundo apurou o JN, Pedro Marques Lopes, Vasco Mendonça e Rodrigo Roquette são os senhores que se seguem. O primeiro, afeto ao F. C. Porto, recebeu no ano passado um dragão de ouro por ser considerado o sócio do ano dos azuis e brancos. Adepto dos dragões, Pedro Marques Lopes deixa de fazer comentários para "A Bola TV".

Vasco Mendonça é, talvez, o menos conhecido do trio. O publicitário, afeto ao Benfica, é um dos criadores da página de humor "Um Azar do Kralj" e escreve crónicas para a "Tribuna Expresso", a avaliar, as exibições dos jogadores dos encarnados.

Por último, segue-se Rodrigo Roquette. O comentador é empresário e chegou a ponderar candidatar-se à presidência dos leões. Já foi comentador no programa "Prolongamento", da TVI 24.