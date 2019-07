CONMEBOL responde às acusações de Messi: "Inaceitável"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:08 Facebook

Depois de ter sido expulso frente ao Chile, Lionel Messi voltou a deixar duras críticas à Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Mas o argentino não ficou sem resposta.

Lionel Messi esteve no centro da polémica na Copa América. Depois da derrota nas meias-finais frente ao Brasil, o astro argentino acusou a seleção brasileira de controlar a CONMEBOL.

"Fizemos um grande trabalho e eles não foram superiores a nós. Criámos muito mais oportunidades do que eles, mas acabaram por marcar numa jogada isolada e depois num contra-ataque. Tinham de olhar melhor para a questão da arbitragem, mas como é o Brasil e o Brasil controla tudo na CONMEBOL, é complicado que façam algo. Mas a verdade é que nos faltaram ao respeito", atirou.

No entanto, as críticas de Messi não ficaram por aqui. No sábado, o argentino foi expulso no jogo de atribuição ao terceiro e quarto lugares, frente ao Chile, e recusou receber a medalha, voltando a falar em corrupção.

"Não temos de fazer parte desta corrupção, desta falta de respeito de toda a Copa América. Estávamos a mais. A corrupção, os árbitros e tudo isto não permite que as pessoas participem no futebol, no espetáculo, e arruína-o".

Face às críticas, a CONMEBOL emitiu um comunicado no qual cita Lionel Messi e considera "inaceitável" lançar "acusações sem fundamento".

"No futebol umas vezes ganha-se, outras perde-se e um pilar fundamental do fair-play é aceitar os resultados com lealdade e respeito. O mesmo para as decisões dos árbitros, que são humanas. É inaceitável que a raiz dos incidentes próprios da competição, onde participaram 12 seleções, todas em igualdade de condições, se tenha lançado acusações sem fundamento que faltam à verdade e põe em causa a integridade da Copa América. Representam uma falta de respeito à competição, a todos os futebolistas participantes e às centenas de profissionais da CONMEBOL, instituição que desde 2016 tem vindo a trabalham incansavelmente para tornar mais transparente, profissional e desenvolver o futebol sul-americano", pode ler-se.