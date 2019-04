Conquistar o Mundo com o comando nas mãos e as quinas ao peito

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 14:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Gaming e desporto. Uma simbiose que há alguns anos parecia improvável, mas que hoje faz parte da rotina de milhões de pessoas. E é da junção destas duas práticas que o conceito de eSports nasce.

Resumidamente descrito como a "prática profissionalmente organizada e competitiva em jogos digitais", este fenómeno transcende fronteiras geográficas e etárias. A prova disso acontece este fim de semana, em Londres, com a realização da e-Nations Cup, na qual a seleção portuguesa será representada por Diogo Pombo e Gonçalo Pinto.



Em Portugal, o ponto de viragem aconteceu em junho de 2016, quando o Sporting deu o primeiro passo e se tornou no primeiro clube de futebol a criar um setor de eSports. E num universo com cada vez mais adeptos e praticantes, a Federação Portuguesa de Desporto Eletrónico (Fepodele) assume especial importância. "Já temos centenas de pessoas inscritas. O que é essencial, agora, é diferenciar jogadores profissionais de "gamers". Ainda estamos muito longe de existir uma associação nacional de jogadores, por exemplo. É um caminho que temos de percorrer todos juntos. Os e-Sports precisam de alguém que os defenda de forma isenta. A maior mais-valia da federação é isso mesmo", disse ao JN Rui Alexandre Jesus, jurista e presidente da Assembleia-Geral da Fepodele.



Vivemos num mundo em que a tecnologia faz parte da rotina diária, seja para trabalho, comunicação ou até diversão. E, neste último capítulo, as teorias mais céticas começam a perder força. "Os jogos virtuais têm múltiplas vantagens. No entanto, é necessário que haja uma maior abertura para que sejam incluídos no dia a dia dos jovens. Desde que não se abdiquem das rotinas normais, não há estudos que comprovem que haja perigo para a saúde", confidenciou ao JN Maria João Andrade, psicóloga clínica do Gabinete de Apoio à Saúde do Praticante Desportivo.



À conquista da eNations Cup



Neste fim de semana, em Londres, realiza-se pela primeira vez na história a eNationsCup, uma espécie de Mundial de FIFA 19. O torneio - disputado na vertente Playstation 4 e Xbox One -, conta com a participação de 20 países, terá um prémio total de 88,7 mil euros e ainda pontos válidos para o "FIFA Global Series Rankings" (que reúne os 16 melhores jogadores de cada consola no ranking da temporada).



"É um orgulho representar Portugal nesta primeira grande competição de seleções", começou por dizer Gonçalo Pinto (Rastaartur). Um sentimento partilhado pelo parceiro Diogo Pombo (Tuga810). "Jogo sempre na Playstation4 e na eNations Cup vou ter de jogar na Xbox One. Mesmo assim, espero alcançar, juntamente com o "Rasta", um bom resultado".