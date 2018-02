Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

O Conselho de Arbitragem admite que Luís Ferreira e o videoárbitro tiveram uma "interpretação desajustada" do golo anulado a Doumbia, durante o Sporting-Feirense.

Através de um comunicado publicado no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, o Conselho de Arbitragem admitiu que a decisão de Luís Ferreira, em anular o golo de Doumbia, no jogo do Sporting frente ao Feirense, foi errada: "a equipa de arbitragem teve uma interpretação desajustada", lê-se na nota.

Recorde-se que o lance foi invalidado por causa de uma falta cometida por Bruno Fernandes antes da jogada do golo.

Leia o comunicado na íntegra:

"Definição de «fase de ataque» de acordo com o Protocolo do IFAB para o vídeo-árbitro

O Protocolo VAR define que se uma equipa cometer uma infração na fase de ataque e, como resultado dessa ação, obtiver golo ou beneficiar de um pontapé de penálti o lance deve ser revertido. Ou seja, o golo ou pontapé de penálti deverão ser anulados e assinalada a falta.

O IFAB, num recente esclarecimento feito aos árbitros portugueses, definiu que a fase de ataque consiste numa jogada que vá rapidamente na direção da baliza adversária.

Quando a equipa que desenvolve uma fase de ataque decide recuar em direção ao seu meio-campo ou a defesa adversária joga a bola passa a ser uma nova jogada, eliminando-se as eventuais infrações técnicas cometidas na anterior fase de ataque.

Na 22ª jornada da Liga NOS verificou-se um lance em que a equipa de arbitragem teve uma interpretação desajustada desta indicação do protocolo VAR, o que conduziu à errada anulação de um golo.

O Conselho de Arbitragem entende divulgar este esclarecimento para não restarem quaisquer dúvidas sobre a definição de fase de ataque à luz do protocolo VAR.

O CA recorda que a implementação do projeto VAR se encontra em ano de testes, pelo que se torna especialmente relevante a partilha de informação. Só assim todos os agentes e adeptos terão ao seu dispor os dados que lhes permitam compreender esta nova ferramenta ao serviço do futebol."