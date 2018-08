Conselho de disciplina aprova Santa Clara na Primeira Liga

JN Hoje às 18:44 Facebook

O Santa Clara estreia-se no campeonato 2018/19, no próximo sábado, contra outro clube insular, o Marítimo, no Estádio dos Barreiros.

O Santa Clara está mesmo de regresso à primeira liga portuguesa de futebol. O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol decidiu a favor do emblema açoriano no processo movido pela Académica e o União da Madeira, no qual pediam que fosse impedida a participação dos açorianos na Liga, na próxima época. Em causa estavam queixas de fraude no contrato com os treinadores Carlos Pinto e Luís Pires, e na falta de qualificação para treinar um clube do segundo escalão português.

Assim sendo, o Santa Clara vai mesmo estrear-se na Liga, no próximo dia 11 de agosto, na Madeira, frente aos insulares do Marítimo.