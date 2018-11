Conselho de Disciplina arquiva processo de corrupção do Moreirense

Hoje às 22:59 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol considerou prescrito o procedimento disciplinar do Moreirense no caso que remonta à época de 2011/12. O processo aguarda decisão do Tribunal da Relação.

"É julgada extinta a responsabilidade disciplinar dos arguidos do Moreirense Futebol Clube, Manuel Orlando Cunha e Silva e José Williams Silva Mendonça, por prescrição do procedimento disciplinar, consequentemente, é determinado o arquivamento deste processo disciplinar", pode ler-se no acórdão divulgado pela FPF, dando assim por encerrado o processo n.º 52 de 2012/13, sobre a tentativa de aliciamento a jogadores de outros clubes. Manuel Orlando "Alhinho" e Williams Mendonça eram, à data dos factos, vice-presidente do Moreirense e jogador da Naval, respetivamente.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação entendeu que o processo prescreveu a 27 de agosto deste ano, decorridos cinco anos (com interrupções e recomeço de contagem, devido às interrupções do próprio processo) dos factos, escreve o jornal "O Jogo".

Esta decisão do CD surge mais de dois meses após a sentença do Tribunal de Santa Maria da Feira, que condenou o Moreirense a um ano de suspensão nas competições profissionais por quatro crimes de corrupção ativa e Manuel Orlando a três anos de prisão com pena suspensa, mediante o pagamento de uma multa. O Moreirense recorreu desta decisão para o Tribunal da Relação.