Conselho de Disciplina confirma jogos à porta fechada para Benfica e Braga

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou, esta terça-feira, os castigos de um jogo à porta fechada aplicados a Benfica e Braga.

Os castigos foram confirmados em reunião do pleno Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Ambos os clubes irão recorrer no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), tendo que apresentar uma providência cautelar ao TAD ou a um tribunal civil.

O próximo jogo do Benfica no Estádio da Luz está marcado para do dia 7 de outubro e será frente ao F. C Porto. Já os minhotos voltam a jogar em casa a 6 de outubro, frente ao Rio Ave.