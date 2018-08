17 Maio 2018 às 11:52 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação abriu um inquérito aos alegados casos de corrupção que envolvem o Sporting.

"Instaurado processo de inquérito, por decisão do Presidente do Conselho de Disciplina, da presente data, tendo por base notícias relacionadas com denúncias de eventuais atos de corrupção", lê-se no comunicado assinado por José Meirim, presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O nome do Sporting não é mencionado no documento.