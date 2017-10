Federação confirma castigo de três jogos a Samaris

Hoje às 10:50, atualizado às 10:51 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol manteve o castigo de três jogos de suspensão ao médio internacional grego Samaris, rejeitando o recurso do Benfica.

A decisão, tomada em reunião do Conselho de Disciplina (CD), na terça-feira, foi esta quarta-feira publicada na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com o órgão disciplinar a confirmar a punição com três jogos de suspensão e multa de 1148 euros, por factos ocorridos no Benfica-Sporting de Braga, na Taça da Liga.

A secção profissional do Conselho de Disciplina tinha aplicado a decisão sumária em 26 de setembro, depois de ter sido aberto um processo ao médio grego pela Comissão de Instrutores da Liga de Clubes.

Samaris, já no final do jogo entre Benfica e Sporting de Braga (1-1), da primeira jornada da Taça da Liga, a 20 de setembro, apertou o pescoço a Paulinho, com o árbitro Bruno Esteves a mostrar o cartão amarelo a cada um dos jogadores.