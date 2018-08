Conselho de Disciplina instaura processo e Brahimi pode ser castigado

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:09 Facebook

Apesar da Comissão de Instrutores da Liga ter arquivado a queixa do Benfica, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao extremo argelino dos dragões, por decisão do presidente do órgão, José Manuel Meirim.

Afinal, Brahimi ainda pode ser castigado devido ao lance com Niltinho, no jogo frente ao Chaves, na primeira jornada do campeonato. Apesar de a Comissão de Instrutores da Liga ter arquivado a queixa do Benfica, o Conselho de Disciplina instaurou um processo disciplinar ao jogador dos azuis e brancos. Contudo, apesar da decisão, Brahimi não poderá ser castigado para o encontro de domingo, frente ao Belenenses.

A decisão foi anunciada através de comunicado publicado no site da FPF, sem mencionar o nome do extremo.

F. C. Porto já reagiu: "VAR só de vez em quando"

Através do Twitter "F. C. Porto Media", o clube lembrou um comunicado de 2017 do CD, em que o organismo afirmava não poder ser um "videoárbitro permanente", depois das absolvições de Jonas e Samaris.

"VAR só de vez em quando. Mais depressa se apanha...", pode ler-se no Twitter.