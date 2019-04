Conselho de Disciplina interdita Estádio da Luz

Hoje às 18:23 Facebook

O Benfica foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, decisão, no entanto, passível de recurso por parte das águias, que já apresentaram uma providência cautelar.

O Conselho de Disciplina puniu o Benfica com a interdição do Estádio da Luz por um jogo. Em causa estão ocorrências num Benfica-Paços de Ferreira, realizado a 23 de setembro de 2017, ou seja referente à temporada 2017/18.

Este castigo é passível de recurso para Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), medida já adotada pelas águias em outros casos em que o Estádio da Luz foi interditado. Também desta vez, o Benfica já apresentou uma providência cautelar a pedir a suspensão do castigo.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que irá apresentar uma providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) com efeitos suspensivos imediatos da decisão proferida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que decreta a interdição do Estádio da Luz por 1 jogo. Consideramos totalmente inaceitáveis e injustificáveis as razões invocadas para tal decisão e estamos convictos de que conseguiremos fazer valer as nossas razões no decurso deste processo", lê-se no site oficial do Benfica.

Recorde-se que esta é a quinta vez que o Estádio da Luz recebeu interdição por um jogo. As outras quatro também já estão no TAD, depois de o Benfica ter recorrido.