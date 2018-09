Conselho de Disciplina manda abrir inquérito ao "e-Toupeira"

Hoje às 15:28, atualizado às 16:15 Facebook

Twitter

Na sequência do despacho de acusação à SAD do Benfica no processo "e-Toupeira, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu abrir um processo de inquérito aos factos apurados pelo Ministério Público.

Cabe, agora, à Comissão de Instrutores da Liga proceder às diligências de investigação e enviar depois as conclusões para o CD.

Trata-se de um procedimento normal do CD, que já havia feito o mesmo (abrir um inquérito) nos outros processos judiciais em curso que envolvem o Benfica, como o "caso do e-mails, "Cashball" e Mala Ciao".