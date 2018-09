Conselho Directivo desmente Marta Soares

Luís Mota 08 Junho 2018 às 20:45 Facebook

O Conselho Diretivo do Sporting desmentiu Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geral demissionária do clube de Alvalade, garantindo que a providência cautelar foi rejeitada.

"O texto da decisão não podia ser mais claro: 'Indefere-se liminarmente o presente procedimento cautelar'", pode ler-se no comunicado enviado aos jornais.

"Assim, conforme foi anunciado várias vezes pelo presidente do Conselho Diretivo do Sporting, não haverá qualquer assembleia geral no dia 23 de Junho", afirma o clube de Alvalade, na mesma nota, prometendo processar Marta Soares: "Todas as considerações que possa fazer o ex-PMAG não têm qualquer relevância porquanto serão, posteriormente, discutidas em outra sede".