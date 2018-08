Conselho Diretivo do Sporting toma posição às 22.30 horas

17 Maio 2018 às 21:43 Facebook

O Conselho Diretivo do Sporting vai fazer uma comunicação, às 22.30 horas, depois de ter estado reunido toda a tarde desta quinta-feira e princípio da noite para debater o momento de crise que o clube atravessa.

A comunicação será feita no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com a presença do presidente Bruno de Carvalho e dos restantes membros do Conselho Diretivo.

Esta quinta-feira, os membros da Mesa da Assembleia Geral demitiram-se em bloco e parte dos elementos do Conselho Fiscal também renunciaram, mas tal facto por si não implica a queda do Conselho Diretivo, que recebeu esta quinta-feira pressões vindas de vários quadrantes para apresentar a demissão.

A polémica que envolve o Sporting agravou-se nos últimos dias, depois da derrota da equipa de futebol no domingo, no último jogo da Liga, frente ao Marítimo, que fez o clube de Alvalade perder o segundo lugar para o Benfica.

Face às críticas, Bruno de Carvalho negou hoje, em comunicado, qualquer responsabilidade pelo ataque na academia, rejeitou demitir-se da presidência do Sporting e anunciou que vai processar Ferro Rodrigues, bem como comentadores e jornalistas por o terem "difamado e caluniado" após os atos de violência em Alcochete.

Entretanto, a Mesa da Assembleia-Geral demitiu-se em bloco, vários membros do Conselho Fiscal e Disciplinar renunciaram aos cargos e parte do Conselho Diretivo também se afastou, enquanto o empresário Álvaro Sobrinho, patrão da Holdimo, detentora de 28,8% das ações da SAD do Sporting, pediu a demissão da direção.