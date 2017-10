Conceição aposta na consistência defensiva para ganhar em Leipzig

Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição desvalorizou a pouca experiência da equipa alemã e salientou o poder ofensivo do adversário de amanhã.

O Leipzig ainda não ganhou na Liga dos Campeões, mas Sérgio Conceição não acredita em facilidades para o F. C. Porto no jogo desta terça-feira, da terceira jornada da Liga dos Campeões.

"É uma equipa que não tem muita experiência na Champions, mas tem muita qualidade e ainda este fim de semana foi ganhar a casa do líder. O Leipzig não começou muito bem, mas já está ao nível do ano passado. É um adversário difícil, com um coletivo muito forte e com jogadores acima da média", resumiu o treinador portista, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

No rol de qualidades do vice-campeão alemão, Conceição enalteceu o poder ofensivo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Conhecemos o poder ofensivo da equipa que vamos defrontar. E não são só os avançados. Na dinânica ofensiva, existem muitos jogadores que participam. Ser consistente defensivamente, está a aí a base de um possível sucesso no jogo de amanhã", salientou o Sérgio Conceição, prometendo uma equipa apostada em aproveitar as fragilidades do adversário.

"Não temos que nos preocupar com a atitude do adversário, isso não podemos controlar. Temos é que nos preocupar essencialmente com a nossa equipa. O que nós temos que fazer como equipa é que é importante", acrescentou.

O Leipzig vai entrar em campo com apenas um ponto conquistado, mas Sérgio Conceição considera que o duelo de amanhã também é importante para os dragões.

"É um jogo decisivo para eles, mas também é decisivo para nós. Estes três pontos são muito importantes para aquilo que é o nosso objetivo, que é passar".

O F. C. Porto tem três pontos somados, depois de uma derrota com o Besiktas e de um triunfo no Mónaco.