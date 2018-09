Contas do Benfica aprovadas. Luís Filipe Vieira pede justiça

Ontem às 23:06 Facebook

O relatório de contas do Benfica foi aprovado nesta noite de sexta-feira com um parecer positivo de 78,9% dos sócios, em assembleia geral ordinária que decorreu no pavilhão número dois do Estádio da Luz. Votaram 904 sócios, o correspondente a 23258 votos.

No seu discurso aos sócios, o presidente Luís Filipe Vieira destacou o bom momento do clube e falou também dos casos que correm nos tribunais. "Vivemos um momento sem precedentes na nossa história, fruto de vários ataques, uns de origem criminosa e outros motivados pela necessidade de afirmação pessoal. Se as motivações são claras, a origem também o é. Hoje sabemos quem esteve por trás do roubo da nossa correspondência privada e quem a andou a exibir. E, continuando a confiar na Justiça, queremos acreditar que toda a tramoia, montada por aquela aliança, será posta a nu e os seus responsáveis, atuais ou passados, devidamente punidos", sublinhou.

O líder dos encarnados negou várias acusações que lhe são imputadas. "Tentaram criar a imagem falsa de que o Benfica dominava todas as estruturas do futebol português. Mas dominamos quem? A Federação ou seu Conselho de Disciplina que nos castigam por incidentes num jogo no António da Mota do Estoril e deixam passar impune a invasão de campo nesse mesmo estádio por um dos nossos adversários? Ou será a Liga e o seu Comité de Instrutores, cuja Direção foi eleita com o voto contra do Benfica?".