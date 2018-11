Conti e Gabriel titulares no Benfica frente ao Bayern

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:51 Facebook

O Benfica defronta esta terça-feira o Bayern de Munique em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Conti e Gabriel são as novidades do onze das águias,

Para o duelo no Allianz Arena, Rui Vitória não poderá contar com o castigado Jardel e os lesionados Salvio, Ebuehi e Yuri Ribeiro. Do lado da equipa da casa, os lesionados Tolisso, James Rodriguez, Thiago Alcântara e Coman não vão a jogo.

Onze do Bayern: Neuer, Rafinha, Sule, Boateng, Alaba, Kimmich,Robben, Muller, Goretzka, Ribéry e Lewandowski.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Conti, Grimaldo, Fejsa, Gabriel, Pizzi, Rafa, Cervi e Jonas

O pontapé de saída está marcado para as 20 horas e a arbitragem estará a cargo do italiano Daniele Orsato.