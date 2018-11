Conti titular no Benfica frente ao Tondela

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:28 Facebook

O Benfica defronta, este domingo, o Tondela em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga. Conti, no ligar do castigado Jardel, é a novidade no onze dos encarnados. Pizzi está de regresso e Rafa também vai a jogo.

Para o encontro deste domingo, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Ebuehi e Salvio e o castigado Jardel. Do lado da equipa da casa, Arango, cedido pelos encarnados, é a única baixa.

No histórico de confrontos entre as duas equipas, o saldo é claramente favorável às águias: Em seis jogos, o Benfica venceu cinco e perdeu um, na época passada, no Estádio da Luz.

Onze do Tondela: Cláudio Ramos, David Bruno, Ricardo Costa, Ícaro, Joãozinho, Bruno Monteiro, Hélder Tavares, Murillo, Tomané, Xavier e Peña.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Conti, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Gabriel, Cervi, Rafa e Jonas.

O pontapé de saída está marcado para as 17. 30 horas. A arbitragem estará a cargo de João Pinheiro (Braga) e o VAR será António Nobre (Leiria).