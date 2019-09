Continuidade de Klopp no Liverpool depende do... clima

Hoje às 18:04 Facebook

O empresário do treinador alemão apontou as particularidades climatéricas de Inglaterra como possível entrave à renovação do contrato.

Podia ser piada, mas não. Parece que Jurgen Klopp leva a sério a máxima de que há mesmo coisas mais importantes do que o dinheiro e no caso do treinador alemão uma delas é o... clima.

O técnico campeão europeu termina contrato com o Liverpool em 2022 e a renovação não é um dado adquirido.

"É preciso esperar e ver como tudo se desenrola e se as alterações climáticas vão tornar o clima inglês melhor. Não se deve subestimar o clima. A Ulla [mulher de Klopp] e o Jurgen levantam-se de manhã e está escuro. Quando se encontram novamente ao final da tarde, continua assim ou está cinzento e há nevoeiro", explicou Marc Kosicke, o empresário do treinador ao "Spox".