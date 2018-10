Contrato de Herrera não preocupa Conceição

Nuno A. Amaral Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Na antevisão do jogo da Taça de Portugal com o Vila Real, que se joga sexta-feira, o treinador do F. C. Porto tirou o foco do mercado e disse que só está a pensar no rendimento da equipa. Chegar à final do Jamor é um sonho para o técnico.

Questionado sobre as recentes declarações de Pinto da Costa sobre Herrera e sobre os seis milhões de euros que o médio pede para renovar o contrato com o F. C. Porto, Sérgio Conceição foi claro. "Temos de aceitar e de não comentar o que o nosso presidente diz. Falei com Herrera e o nosso foco foi a preparação para este jogo. Em todos os clubes acontecem estas situações e ainda no ano passado tivemos de lidar com a mesma coisa. Sempre disse que o que anda à volta do futebol e dos contratos fica à porta do Olival", afirmou o treinador dos dragões, insistindo: "Se temo perder os jogadores em janeiro? Não vale a pena ir por aí. O que me preocupa é o rendimento da equipa".

Sobre a deslocação a Vila Real, onde o F. C. Porto vai defrontar uma equipa dos escalões distritais na terceira eliminatória da Taça de Portugal, o técnico sublinhou o "respeito máximo pelo adversário" para dizer que espera encontrar dificuldades. "Temos de estar precavidos para este jogo. Não é pelo facto de eles serem amadores que vai ser fácil. Há uma diferença de qualidade que sabemos que existe, mas por vezes as coisas equilibram-se pela motivação destas equipas. Entrar com o símbolo do F. C. Porto nas camisolas não chega para ganhar. Do outro lado estarão 11 homens que querem ficar na história do futebol português", salientou.

Conceição admitiu dificuldades na preparação da partida, devido às ausências dos vários jogadores que estiveram ao serviço das seleções e deu a entender que vai apresentar um onze formado por aqueles que ficaram no Olival a treinar nos últimos dias: "Num clube como o nosso, todas as competições são para ganhar. A Taça é uma prova pela qual tenho muito carinho. Ganhei-a como jogador, mas como treinador, infelizmente, ainda não aconteceu. É um sonho chegar à final e ganhar, num dia que é sempre muito especial, no fecho de cada época".