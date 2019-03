Controlo antidoping atrasa treino da seleção

Hoje às 12:04 Facebook

A seleção portuguesa foi alvo de um controlo surpresa antidoping, esta quinta-feira. Gonçalo Guedes continua a recuperar de uma gripe e voltou a estar ausente dos trabalhos da equipa das quinas

A sessão de trabalho da formação das quinas estava agendada para as 11.00 horas, no Estádio do Luz, mas um controlo antidoping surpresa acabou por atrasar o treino em cerca de 20 minutos, de acordo com fonte da Federação Portugal de Futebol.

O avançado Gonçalo Guedes continua a recuperar de uma gripe e voltou a estar ausente, sendo quase certo que amanhã não irá ser opção para o selecionador Fernando Santos, no encontro que marca o arranque do apuramento para o Euro2020, e em que Portugal, pela primeira vez na sua história, é detentor do título.

A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento, que inclui ainda Sérvia, adversário na próxima segunda-feira, igualmente na Luz, Lituânia e Luxemburgo.

O Portugal-Ucrânia, de amanhã, tem pontapé de saída agendado para as 19:45 horas e vai ser arbitrado pelo francês Clément Turpin.