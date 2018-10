Controlo antidoping visou plantel do F. C. Porto antes do treino

JN Hoje às 12:29 Facebook

O plantel do F. C. Porto, que esta terça-feira de manhã esteve a treinar no Olival, tendo em vista o jogo com o Vila Real, para a Taça de Portugal, foi surpreendido por um controlo antidoping, antes do treino.

A sessão liderada por Sérgio Conceição começou ligeiramente atrasada, devido à presença da ADoP (Autoridade Antidopagem de Portugal), que recolheu amostras de sangue e urina dos jogadores. O controlo em causa é um procedimento comum.

O F. C. Porto defronta o Vila Real no reduto dos transmontanos na sexta-feira, pelas 20.15 horas, em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.