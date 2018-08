Estes são os 23 convocados da Seleção Nacional de Futebol

17 Maio 2018 às 20:21 Facebook

O selecionador Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, a lista dos 23 jogadores que Portugal vai levar à fase final do Mundial2018 de futebol, na Rússia.

Dois anos após o Euro2016, em França, o técnico de 63 anos volta a ter que decidir quem está em melhores condições para defender as cores nacionais numa grande competição internacional, em que a seleção portuguesa vai participar pela primeira vez com o estatuto de campeã europeia. O Mundial2018 arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho. A seleção portuguesa vai defrontar Espanha, Marrocos e Irão no grupo B.

Mário Rui e Manuel Fernandes são as novidades entre os 23 eleitos de Fernando Santos para o Campeonato do Mundo. O lateral esquerdo do Nápoles beneficiou da indisponibilidade de Fábio Coentrão para juntar-se a Raphael Guerreiro na discussão por um lugar no lado esquerdo da defesa.

O médio Manuel Fernandes (Lokomotiv de Moscovo) também engloba a lista final. Ao contrário de Rúben Neves e André Gomes, que ficaram de fora. Tal como, Nani e Éder, o herói de Portugal no Euro'16.

A lista dos 23 convocados de Portugal:

Guarda-redes - Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) e Rui Patrício (Sporting)

Defesas - Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mário Rui (Nápoles), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto) e Rúben Dias (Benfica)

Médios - Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Mónaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), e William Carvalho (Sporting)

Avançados - André Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência) e Ricardo Quaresma (Besiktas)