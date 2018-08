COP destaca vontade do Governo de avançar no combate à violência no desporto

16 Maio 2018 às 20:12 Facebook

O Comité Olímpico de Portugal (COP) salientou, nesta quarta-feira, a vontade manifestada pelo Governo em avançar com a criação de uma autoridade administrativa independente para combater a violência no desporto.

O comunicado do COP surge um dia depois de futebolistas e equipa técnica do Sporting terem sido agredidos na Academia 'leonina' em Alcochete por cerca de 50 pessoas, alegadamente adeptos do clube.

O COP sublinha na nota "a vontade manifestada pelo Governo em avançar com a criação de uma autoridade administrativa independente (Autoridade Nacional contra a Violência no Desporto), dotada dos recursos adequados a garantir o efetivo cumprimento da legislação em vigor".

Ainda segundo o COP, a medida "foi oportunamente apresentada ao Governo e grupos parlamentares, e está enquadrada num conjunto de conclusões da Convenção Internacional de Segurança no Desporto realizada em maio de 2017, que reuniu diversos especialistas internacionais e autoridades nacionais, num apelo à ação urgente e concertada que o Comité Olímpico de Portugal tem vindo posteriormente a reiterar".

"Constituição de uma autoridade administrativa independente, dotada de meios e competências indispensáveis e adequadas para levar a cabo ações inspetivas, de análise de conformidade regulamentar e agilização na aplicação de sanções eficazes em tempo útil suprindo as vulnerabilidades há muito identificadas neste âmbito".

Também a Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) apresentou a sua solidariedade para com os jogadores e equipa técnica do Sporting, entre os quais atletas olímpicos, na sequência dos incidentes verificados na terça-feira.

"Tem sido com grande preocupação que temos assistido ao escalar de violência no futebol, em particular, e no desporto português, em geral, que teve no episódio de ontem [terça-feira] o seu expoente máximo. Este não é um problema específico do futebol, mas sim de todo o desporto nacional, e todos nós temos que trabalhar em conjunto para por fim ao clima atual", pode ler-se na nota enviada pela CAO.

A GNR anunciou hoje que efetuou 23 detenções, apreendeu cinco viaturas e recolheu depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do Sporting, na sequência da invasão à academia do clube, em Alcochete.

Na terça-feira, cerca de 50 pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e outros membros da equipa técnica.

A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, marcada para domingo, diante do Desportivo das Aves, no Estádio Nacional.