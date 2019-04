Coração bate forte para o ataque às quatro finais

Arnaldo Martins Hoje às 17:33 Facebook

F. C. Porto abre esta sexta-feira a jornada em Vila do Conde e Benfica tem teste de fogo em Braga.

O comboio dos duros tem esta sexta-feira paragem em Vila do Conde, onde o F. C. Porto entra em campo para dar início à 31.ª jornada e segue, domingo, para o Minho, onde o Braga-Benfica surge como o prato forte da noite. Esta é a primeira de quatro finais para dragões e águias, que lutam palmo a palmo, gota a gota, pela conquista do título nacional. É preciso recuar 40 anos, até à época 1978/79, quando a vitória ainda valia dois pontos, para encontrar um cenário idêntico, com os eternos rivais a partilharem a liderança exatamente com os mesmos pontos. Nessa altura, no final, o último a rir foi o F. C. Porto, acabando por garantir o título à custa de mais um ponto que os encarnados. Agora? Aceitam-se apostas.

A quatro montanhas do fim da escalada que arrancou em agosto, o Benfica só depende de si, porque leva vantagem no confronto direto (venceu os clássicos na Luz e no Dragão), mas a margem de erro é nula e vale qualquer coisa como 42,5 milhões de euros. Trocando por miúdos, é esse o valor que o campeão garante pela entrada direta na Liga dos Campeões. Um verdadeiro pote de ouro no fim do arco-íris.

A emoção está ao rubro, como nunca se viu neste formato de competição, e quem lidar melhor com o peso nas pernas será, naturalmente, bem-sucedido. Cenário parecido só mesmo na Premier League, onde o Manchester City lidera com apenas mais um ponto que o Liverpool, quando faltam três jornadas para o fim do torneio.

"Tudo se vai resumir à competência dos intervenientes", diz, ao JN, João Tomás, antigo avançado e internacional português, que defendeu as cores do Benfica, no início do milénio. "Para quem gosta de futebol e de competição, esta época tem sido fantástica. Na maioria dos países, já está tudo resolvido. Aqui, ninguém sabe quem vai ser o campeão. Esta jornada vai ser mais um round intenso onde é difícil fazer previsões", acrescenta o ex-goleador.

Bino, ex-jogador do F. C. Porto e Sporting, viveu momentos semelhantes e chegou a sagrar-se campeão na derradeira jornada, ao serviço dos leões, em 1999/2000. "O futebol está diferente e acredito que os jogadores estão muito bem preparados para lidar com estas situações de pressão", faz notar o antigo médio, que atualmente é comentador e tem seguido as equipas de perto: "Esta é uma jornada muito apetecível e vejo que tanto o Rio Ave como o Braga podem criar dificuldades aos candidatos".