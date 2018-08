Corchia operado ao joelho esquerdo

JN Hoje às 22:03 Facebook

Twitter

Sébastien Corchia, que no domingo foi oficializado como reforço do Benfica por empréstimo dos espanhóis do Sevilha, foi esta quarta-feira operado ao joelho esquerdo.

Apenas três dias depois de ter sido anunciado como reforço do Benfica, Sébastien Corchia foi operado ao joelho esquerdo.

De acordo com as informações divulgadas pelo Benfica, o defesa direito francês, emprestado pelos espanhóis do Sevilha, foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, tendo sido efetuada meniscectomia parcial interna, numa cirurgia que "decorreu sem complicações". De salientar que o tempo de recuperação não foi divulgado.