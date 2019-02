Corchia titular e Samaris a central frente ao Chaves

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica recebe, esta segunda-feira, o Chaves em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga. Corchia estreia-se na liga no lugar de André Almeida e Samaris alinha no centro da defesa, entrando Florentino para médio defensivo.

Para este duelo, Bruno Lage não poderá contar com os castigados André Almeida e Ferro bem como com os lesionados Jardel, Ebuehi, Fejsa e Slavio. Do lado da equipa de Tiago Fernandes, João Teixeira, William e Luther Singh (lesionados) são as baixas.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Crochia, Rúben Dias, Samaris e Grimaldo; Pizzi, Florentino, Gabriel e Rafa, Seferovic e João Félix

Onze do Chaves: António Filipe; Paulinho, Maras, Campi, Luís Martins; Gallo, Jefferson ; Macedo; Costinha, Luther; Platiny

O pontapé de saída está marcado para as 21.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga) e o VAR será Bruno Esteves (Setúbal).