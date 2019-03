Coreia do Sul de Paulo Bento vence Bolívia

Hoje às 15:23 Facebook

Lee Chung-Yong, que joga nos alemães do Bochum, apontou o único golo da partida

A Coreia do Sul, orientada pelo treinador português Paulo Bento, venceu esta sexta-feira por 1-0 a Bolívia, num encontro de caráter particular, disputado na cidade sul-coreana de Ulsan.

O avançado Lee Chung-Yong, que alinha nos alemães do Bochum, foi o marcador do golo da seleção anfitriã, aos 86 minutos, revelando-se uma aposta certeira do treinador Paulo Bento, que o lançou no jogo aos 63 minutos, em substituição de Na Sangho.

Na próxima terça-feira, em Seul, a Coreia do Sul cumpre novo jogo de particular, frente à Colômbia, liderada pelo treinador português Carlos Queiroz,