Coreia do Sul vence Equador e defronta Ucrânia na final

Hoje às 21:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A Coreia do Sul garantiu esta terça-feira a presença na final do Campeonato do Mundo de sub-20, ao vencer o Equador, por 1-0, conseguindo, pela primeira vez, discutir o título no escalão, diante da Ucrânia, no sábado.

No Estádio Lublin, na Polónia, o único tento saiu dos pés de Choi Jun, aos 39 minutos, suficiente para superar o quarto lugar de 1983, no México, enquanto a seleção campeã da América do Sul em sub-20, que teve o avançado do Sporting Gonzalo Plata entre os titulares, vai tentar arrecadar o bronze frente à Itália, também hoje eliminada.

No percurso até às meias, os coreanos, que defrontaram Portugal na fase de grupos, deixaram pelo caminho outra seleção asiática, o Japão, nos oitavos de final, superando depois, nos quartos, os africanos do Senegal, nas grandes penalidades.

Já o Equador, orientado pelo argentino Jorge Celico, começou por surpreender o Uruguai, que havia conseguido o pleno de vitórias na fase de grupos, eliminando na fase seguinte os Estados Unidos.

Numa primeira parte em que duas seleções tiveram dificuldades em definir o último passe e acertar nos momentos de finalização, as grandes oportunidades de golo pertenceram aos equatorianos, contudo, foi a formação asiática a ir para o intervalo em vantagem.

Aos 24 minutos, o médio Jose Cifuentes levou a bola a rasar o poste, fruto de um remate à entrada da área desviado pela defesa coreana, que quase surpreendeu o guarda-redes Lee Gwangyeon. Instantes depois, o ponta de lança Leonardo Campana acertou em cheio no ferro da baliza.

A Coreia apostava nas transições com o auxílio dos alas velozes, porém, sem fazer nada para o justificar até ao momento, acabou por marcar, à passagem minuto 39. Lee Kangin cobrou um livre de forma rápida e Choi Jun atirou cruzado para fundo das redes.

Em vantagem, o conjunto de Chung Jungyong foi inteligente na forma como anulou o jogo adversário e como fechou os caminhos da baliza, ainda que tenha tido aparentes dificuldades para segurar o resultado nos instantes finais.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio Lublin, em Lublin, Polónia.

Equador -- Coreia do Sul, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Choi Jun, 39 minutos.

Equipas:

Equador: Ramirez, Espinoza (Segura, 76), Porozo, Vallecilla, Palacios, Cifuentes, Quintero (Arce, 83), Rezabala, Alvaraldo, Gonzalo Plata e Campana.

Selecionador: Jorge Celico.

Coreia do Sul: Lee Gwangyeon, Hwang Taehyeon, Lee Jaeik, Lee Jisol, Kim Hyunwoo, Choi Jun, Jeong Hojin, Go Jaehyeon (Um Wonsang, 82), Kim Seyun (Cho Youngwook, 54), Oh Sehun e Lee Kangin (Park Taejun, 73).

Selecionador: Chung Jungyong.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Leonardo Campana (56), Gonzalo Plata (58), Hwang Taehyeon (61) e Cifuentes (90+1).