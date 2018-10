Coreia do Sul vence Uruguai e Paulo Bento mantém-se invicto

Hoje às 14:34 Facebook

O português Paulo Bento manteve-se invicto como selecionador de futebol da Coreia do Sul, ao conduzir o conjunto asiático a um triunfo sobre o Uruguai, por 2-1, num encontro particular.

Hwang Ui-jo colocou os sul-coreanos em vantagem, aos 66 minutos, na recarga a uma grande penalidade falhada por Son Heung-Min, mas Matias Vecino empatou para o Uruguai, aos 72.

Jung Woo-Young deu, aos 79, a vitória à Coreia do Sul, que, sob o comando de Paulo Bento soma dois triunfos e um empate.

No conjunto uruguaio, o defesa central Sebastian Coates, do Sporting, foi titular e cumpriu os 90 minutos.

O Japão, com Nakajima, do Portimonense, no banco, venceu em casa o Panamá, por 3-0, com golos de Minamino (42), Ito (66) e Cummings (85), na própria baliza.