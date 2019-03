Corona desfalca seleção mexicana devido a lesão

Nuno Barbosa Hoje às 10:03 Facebook

Menos uma dor de cabeça para Sérgio Conceição, uma vez que esta lesão não deve impedir o extremo mexicano de alinhar contra o Braga, no regresso do F. C. Porto à competição, dentro de uma semana e meia

Afinal serão "apenas" nove os jogadores do F. C. Porto em ação nas diversas seleções. De acordo com o que o JN apurou, Tecatito Corona nem sequer viajou para os Estados Unidos, onde a seleção mexicana fará, nos próximos dias, dois jogos de caráter particular.

O segundo deles será frente ao Paraguai, na madrugada portuguesa de dia 27, sendo que o regresso dos dragões à competição, no jogo 27.ª jornada do campeonato, frente ao Braga, será disputado a 29 ou 30 deste mês de março. Caso não tivesse sido dispensado da seleção, Corona corria sério riscos de falhar essa partida.

De acordo com a imprensa mexicana, o extremo portista está a contas com uma lesão no tornozelo direito, sofrida precisamente na vitória sobre o Marítimo, jogo no qual alinhou durante os 90 minutos e fez uma assistência, a 12.ª da presente temporada.

Recorde-se que o F. C. Porto só regressa aos trabalhos esta quarta-feira, altura em que será divulgado o boletim clínico que poderá trazer mais informações sobre o problema físico que afeta Corona.

Assim sendo, nesta paragem da competição dos clubes, Sérgio Conceição estará apenas privado de Pepe e Danilo Pereira (Portugal), Diogo Costa e Diogo Leite (Portugal sub-20), Marega (Mali), Éder Militão e Alex Telles (Brasil), Loum (Senegal) e Mbemba (RD Congo).