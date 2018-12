Corona e Soares titulares no F. C. Porto frente ao Santa Clara

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:26 Facebook

O F. C. Porto defronta, este sábado, o Santa Clara em Ponta Delgada, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga. Sérgio Conceição fez cinco alterações relativamente ao onze que venceu o Galatasaray.

Para o encontro deste sábado, Sérgio Conceição não poderá contar com o lesionado Aboubakar e com Bazoer, alvo de um processo disciplinar. Do lado da equipa da casa, Thiago Santana e Stephens, lesionados, não vão a jogo.

Onze do Santa Clara: Marco, Patrick, César, Fábio Cardoso, Mamadu, Osmar Rashid, Chrien, Anderson Carvalho, Bruno Lamas, Zé Manuel e Fernando.

Onze do F. C. Porto: Casillas, Corona, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Óliver, Marega, Soares e Brahimi

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Luís Godinho (Évora). O VAR será Bruno Esteves (Setúbal).