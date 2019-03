Corona falha convocatória e selecionador promete repercussões

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Corona foi convocado por Gerardo Martino para os particulares frente ao Chile e ao Paraguai, nos EUA, mas não se apresentou na seleção mexicana devido a lesão. Uma decisão que está a causar polémica.

O avançado do F. C. Porto foi um dos convocados para representar o México mas, esta terça-feira, a imprensa mexicana revelou que Corona iria falhar os encontros devido a uma lesão no tornozelo. Contudo, o caso ganhou maiores proporções após as declarações do selecionador, Gerardo Martino.

Em entrevista à Univision Deportes, o selecionador explicou que, num primeiro contacto com Corona, o jogador concordou em viajar com a equipa, mesmo impedido de jogar.

"Tive contacto telefónico com Corona uns 17 ou 18 dias antes de elaborar a convocatória. Disse-me que estava bem. No sábado falou com um dos médicos e disse-lhe que estava a jogar infiltrado. Domingo tive eu próprio um contacto com ele e fiz-lhe ver a necessidade de estar presente, mesmo sem possibilidades de treinar ou jogar. Era importante estar connosco, conhecer a nossa forma de trabalhar, mesmo que fosse necessário fazer aqui a recuperação à lesão. No primeiro contacto, Corona esteve de acordo. Mas cinco horas depois, telefonou-me e disse-me que tinha optado por recuperar em Portugal e não se sentia bem para viajar", explicou, prometendo repercussões para o jogador do F. C. Porto.

"Respondi que não estava de acordo com a sua decisão, mas que a respeitava. Mas também lhe disse que esta toma da posição não é algo que começa e acaba aqui. Haverá repercussões no futuro", avisou.