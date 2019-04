Corona faz tratamento e ginásio e está em dúvida para o Liverpool

Hoje às 17:03 Facebook

O mexicano Jesús Corona fez esta segunda-feira tratamento e ginásio, continuando em dúvida para o jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, com o Liverpool.

O internacional mexicano, que foi substituído perto dos 60 minutos do jogo de sábado, frente ao Portimonense, na 29ª jornada da Liga, depois de ter apresentado queixas logo no início da segunda parte, sofreu uma contusão e entorse no tornozelo direito, o que o coloca em dúvida para a partida frente ao Liverpool, na quarta-feira, no Estádio do Dragão.

O F. C. Porto volta a treinar na terça-feira no Centro do Olival, às 16.30 horas, mas antes disso, às 15 horas, o treinador Sérgio Conceição e um jogador portista irão dar uma conferência de imprensa de antevisão do jogo com os reds.

Os campeões portugueses perderam na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Anfield Road, na passada terça-feira, por 2-0, e vão disputar o jogo da segunda mão na quarta-feira, a partir das 20 horas.