Corona já pisa o relvado e acelera para Braga

O avançado mexicano do F. C. Porto foi integrado junto dos colegas no treino desta quinta-feira, embora de forma condicionada. O mesmo para Aboubakar, com vista ao jogo deste sábado (15.30 horas), em Braga.

A equipa do F. C. Porto volta esta manhã ao Olival, para o último treino antes da partida da 27.ª jornada do campeonato, que poderá marcar o regresso de Aboubakar, após seis meses a recuperar de uma rotura de ligamentos num joelho, e de Corona, que falhou os últimos jogos da seleção mexicana, também a recuperar de lesão.

Esta sexta-feira, pelas 12 horas, o treinador Sérgio Conceição apresenta-se na conferência de imprensa para lançamento do desafio no Estádio Municipal de Braga.