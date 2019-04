Corona subiu patamar de recuperação mas continua em dúvida

Hoje às 20:14 Facebook

O mexicano Corona treinou condicionado esta terça-feira, véspera da receção ao Liverpool, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, pelo que ainda não é certo que possa ser utilizado por Sérgio Conceição

O boletim clínico revelado, esta terça-feira, pelo F. C. Porto, no final do derradeiro ensaio de preparação para o jogo com o Liverpool refere que Corona trabalhou no ginásio e no relvado, embora condicionado. Nos 15 minutos iniciais da sessão, período em que as portas do Olival estiveram abertas para os jornalistas, o mexicano até esteve à conversa com o treinador, mas depois acabou por ficar à margem do grosso do plantel, embora tenha subido um patamar na recuperação da lesão que sofreu frente ao Portimonense.

Ao que tudo indica, Corona será submetido, esta quarta-feira, a um derradeiro teste para se perceber se poderá ser opção no duelo decisivo com o Liverpool.

Quem está seguramente fora desse jogo, até por não ter sido inscrito na UEFA, é o guarda-redes Fabiano, que falhou a sessão de trabalho, devido a uma tendinite no ombro esquerdo.