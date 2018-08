Corpo de ex-campeão olímpico vai ser exumado para teste de paternidade

08 Maio 2018 às 17:03 Facebook

Um tribunal turco ordenou, esta terça-feira, a exumação do corpo de Naim Süleymanoglu, várias vezes campeão olímpico e do mundo de halterofilismo, para confirmar as alegações de uma jovem japonesa, que assegura ser sua filha.

Segundo revela o diário turco "Haberturk", a jovem Sekai Mori abriu um processo judicial contra os três filhos de Süleymanoglu, falecido em novembro passado, para reclamar a sua parte na herança, assegurando que é filha do halterofilista e de uma jornalista japonesa chamada Kyoko Mori.

O mesmo diário conta que Mori se apaixonou por Süleymanoglu durante os Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul, em 1998, e deu à luz a filha de ambos em Ancara, mas deixou o país em 1993 e não pôde retomar o contacto com ele porque a parceira deste à época destruía as cartas que enviava ao halterofilista.

Pouco depois da morte de Süleymanoglu, que faleceu de cirrose aos 50 anos, Mori terá sabido que este no seu testamento tinha manifestado vontade de a localizar para deixar-lhe parte da herança, mas só agora decidiu recorrer aos tribunais.

O caixão do 'Hércules de bolso', como era conhecido devido à sua baixa estatura, será aberto no próximo dia quatro de julho para a realização de provas de ADN que determinarão se Sekai Mori tem direito a reclamar uma parte da herança.

Naim Süleymanoglu tinha apenas 1,47 metros de altura e alcançou por três vezes o ouro olímpico para a Turquia na categoria de 'pesos pluma' (em Seul1998, Barcelona1992 e Atlanta1996), foi sete vezes campeão mundial, também em representação da Bulgária, e seis vezes campeão europeu, tendo batido 46 recordes mundiais.