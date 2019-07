Corpo de futebolista suíça já foi encontrado em Itália

JN Hoje às 19:39 Facebook

Florijana Ismaili, capitã da equipa feminina do Young Boys, estava desaparecida desde sábado, depois de se ter atirado à água no lago Como, em Itália. A jogadora somou 33 internacionalizações pela seleção suíça e jogava no Young Boys desde 2011.