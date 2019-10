Corredor morre atingido por raio perto da meta de ultramaratona

JN Hoje às 12:10 Facebook

Thomas Stanley, 33 anos, foi mortalmente atingido por um raio, no sábado, no Estado do Kansas, quando estava prestes a concluir uma ultramaratona de 50 quilómetros.

Os primeiros socorros foram prestados inicialmente pelos colegas de prova e membros da organização, no Elk City State Park, um grande parque de Montegomery, mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu.

Numa nota divulgada na página de Facebook, a organização da ultramaratona FlatRock escreveu: "A família disse que a probabilidade de morrer atingido por um raio é de uma num milhão e Thomas era verdadeiramente uma pessoa única".

Segundo o serviço meteorológico nacional dos Estados Unidos (NWS), este ano já morreram 17 pessoas atingidas por raios. A probabilidade de ser atingindo por um raio em 80 anos de vida é de uma em 15300 e apenas 10% dos atingidos morrem.

Thomas era casado e tinha três filhos, o mais velho tem seis anos. A mulher, Ashley, recebeu a medalha da corrida em seu nome - ficou registado em 11.º lugar entre 104 participantes. "Tive 15 anos abençoados ao lado do meu melhor amigo e pensava ter 79", escreveu a viúva na rede social Facebook.