Corrida aos bilhetes provoca quebra no site e aplicação do Benfica

A venda dos bilhetes para o Benfica-Santa Clara, da última jornada do campeonato, tinha arranque previsto para as 9 horas desta quarta-feira. A procura foi de tal forma elevada, que provocou quebras tanto no site como na aplicação dos encarnados.

Confiantes na conquista do 37.º título da história do Benfica, os adeptos não querem perder o derradeiro jogo da competição, frente ao Santa Clara, com data e hora a definir.

Contactada pelo JN, fonte dos encarnados admitiu que a quebra que se está a verificar no site e na aplicação do clube estará relacionada com a elevada procura de bilhetes para esse desafio, cujos preços variam entre os 25 e os 75 euros.

Neste momento, quem tenta aceder ao site depara-se com a seguinte informação: "Página temporariamente indisponível. Estamos a resolver o problema". No Twitter, os adeptos encarnados mostram-se preocupados com a situação.

"Estou há 50 minutos a tentar entrar no site do Benfica para arranjar bilhetes" ou "Benfica, avisem quando a aplicação funcionar" são algumas das mensagens que os benfiquistas têm passado naquela rede social.