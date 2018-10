Corte artístico do relvado vale multa ao Portimonense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:00 Facebook

O corte da relva do estádio do Portimonense, na receção ao Sporting na sétima jornada da Liga, valeu uma multa ao clube de Portimão.

No encontro que acabou com uma vitória (4-2) da equipa da casa frente ao Sporting, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não perdoou o corte artístico do relvado e aplicou uma multa de 765 euros ao Portimonense.

"A relva não estava cortada em faixas paralelas à linha de meio-campo, mas em faixas oblíquas em relação à linha de meio-campo. Questionado o diretor de campo visitado sobre aquele corte, informou que era para dar um efeito visual diferente", pode ler-se no mapa de castigos.