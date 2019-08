"Corto a minha cabeça se marcarem contra nós", diz presidente do Steaua sobre Vitória de Guimarães

Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Steaua de Bucareste (FCSB) é conhecido por não esconder o que pensa, independentemente do que seja. E foi isso que fez no final do jogo contra o Vitória de Guimarães, a contar para o play-off de acesso à Liga Europa.

"O Vitória de Guimarães é uma equipa mais fraca do que o Mlada Boleslav. Não conseguem marcar um golo e nós vamos a Portugal vencer por 2-0. É uma equipa muito lenta, não têm grandes valores, não têm técnica, não têm nada. São tão fracos que não me assustam", atirou, em declarações aos jornalistas, Gigi Becali. E foi mais longe: "Não têm nada, absolutamente nada. Corto a minha cabeça se marcarem contra nós".

O Vitória de Guimarães empatou, na quinta-feira, 0-0, em casa dos romenos do FCSB, na primeira mão do play-off de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa de futebol, dando um passo importante para a qualificação.

A decisão ficou adiada para a segunda mão, a disputar dentro de uma semana, em Guimarães.