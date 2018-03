Costa diz que não é adepto do Benfica "por causa dos dirigentes"

JN Hoje às 19:09 Facebook

Em entrevista à revista Visão, o primeiro-ministro afirmou não ver razões para uma intervenção do governo no futebol português, apesar das polémicas.

Numa entrevista à revista Visão, António Costa salientou que "adora o futebol dentro das quatro linhas" mas "que detesta tudo o que se passa fora das quatro linhas". E quando questionado se o governo não deveria ter interferido perante as mais recentes polémicas, o primeiro-ministro desvalorizou a questão.

"Na Grécia, houve um dirigente que entrou de pistola no meio do campo... Ainda não chegamos a esse ponto. Desejo que as pessoas tenham bom senso e não deem cabo de uma atividade na qual Portugal tem enormes responsabilidades", disse.

Relativamente às investigações que envolvem o Benfica, António Costa foi categórico. "Eu não estou preocupado. Eu não sou adepto do clube por causa dos seus dirigentes! Num Estado de Direito ninguém está acima da lei. E a tranquilidade de viver num país onde esse princípio se verifica é um fator de confiança no funcionamento da sociedade", concluiu.